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Интерфакс-АВН

Путин: за провокацией с британским эсминцем стояли Лондон и Вашингтон

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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Ситуация с британским эсминцем в Черном море - это провокация, за этим инцидентом стоял не только Лондон, но и Вашингтон, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это, конечно, провокация. Совершенно очевидно, это - провокация. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? Во-первых, она была комплексная, и проводилась не только британцами, но и американцами", - сказал Путин в среду во время "прямой линии" с россиянами.

Как заявил президент, британский эсминец зашёл в российские территориальные воды днём, а ранее утром, в 7:30, с одного из военных аэродромов НАТО, "с Крита, по-моему", взлетел американский разведывательный стратегический самолёт.

"Мне докладывали об этом, конечно, и я хорошо знаю. Если бог даст памяти, бортовой номер - 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооружённых сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят", - сообщил Путин.

Он отметил также, что в этом вопросе имеет место политическая составляющая.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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