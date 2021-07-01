ОАК присоединила к ПАО "Ил" несколько производителей транспортных самолетов

Первые три самолета-постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП "Порубщик" в ангаре ОАО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева", Жуковский, октябрь 2016 года. На переднем плане находится опытный образец самолета.

В корпорации уточнили, что речь идет об АО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "ЭМЗ им. В. М. Мясищева"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") присоединила к ПАО "Ил" несколько крупных предприятий, создающих транспортные самолеты. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ОАК.

"К головной компании дивизиона транспортной авиации ОАК - ПАО "Ил" - будут присоединены и продолжат свою деятельность в статусе филиалов следующие предприятия дивизиона: АО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "ЭМЗ им. В. М. Мясищева", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, централизация управления предприятиями ОАК проводится с целью исключения дублирующих административных функций, сокращения издержек, создания общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширения кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ.

"Консолидация предприятий дивизиона транспортной авиации принесет значимые управленческие и экономические результаты", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора ОАК, управляющего директора ПАО "Ил" Сергея Яркового.

Объединенная авиастроительная корпорация была создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов, как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новых - Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ - от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.