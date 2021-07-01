Турецкие вертолёты будущего полетят на украинских двигателях

Турецкий конкурент «Апача» получит украинскую силовую установку. Вчера, 29 июня, пресс-служба компании Turkish Aerospace Industries (TAI) объявила о подписании контракта с запорожским заводом «Мотор Сич».

Стороны не разглашают деталей сделки, при этом известно, что подписанный контракт включает в себя поставку 14 турбовальных моторов. Вероятнее всего, они будут использованы для испытаний прототипов тяжёлых вертолётов ATAK-II. Первая пара моторов должна быть поставлена Турции в сентябре следующего года. Завершить поставки всех двигателей планируется до 2025 года.

Подписание контракта между TAI и «Мотор Сич» Источник изображения: twitter.com/TUSAS_TR

Перспективная турецкая разработка пока не получила официального названия и именуется «боевым вертолётом тяжёлого класса» (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter). Также в TAI новый вертолёт ют АТАК-II. Планируется, что это будет боевая машина массой до 10 т и ударными возможностями, аналогичными американскому AH-64 Apache.

Промо-ролик вертолёта АТАК-II

TAI уже производит ударные вертолёты T129 для турецкой армии (машина является лицензионной копией итальянского вертолёта AW129 Mangusta, разработанной в 80-е годы). При этом указывается, что T129 исчерпал возможности для дальнейшей модернизации и должен быть заменён более тяжёлой боевой машиной.