ОАК объединяет предприятия дивизиона транспортной авиации

ЦАМТО, 30 июня. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации Ростех) продолжает централизацию управления входящими в корпорацию предприятиями.

Так, к головной компании дивизиона транспортной авиации ОАК – ПАО "Ил" – будут присоединены и продолжат свою деятельность в статусе филиалов следующие предприятия дивизиона: АО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева". В свою очередь, ранее полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) в отношении ПАО "Ил" были переданы в ОАК.

Централизация управления предприятиями ОАК проводится с целью исключения дублирующих административных функций, сокращения издержек, создания общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширения кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться.

"Консолидация предприятий дивизиона транспортной авиации принесет значимые управленческие и экономические результаты, – сказал первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой. – Реорганизация в единую компанию позволит эффективнее выстроить процесс управления самолетными программами. В то же время, основные направления конструкторской и производственной деятельности объединяемых предприятий, их традиционные компетенции, а также социальные гарантии для сотрудников будут сохранены".

В рамках корпоративной трансформации в ОАК уже переданы функции ЕИО головной компании дивизиона военной авиации ПАО "Компания "Сухой" и центра дивизиона стратегической авиации ПАО "Туполев".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".