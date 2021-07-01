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Российская газета

Подлодка "Колпино" провела учения на фоне маневров НАТО Sea Breeze-2021

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Источник изображения: iStock

Экипаж подводной лодки "Колпино" провел комплексные учения в Черном море, во время которых военные отработали различные элементы боевой подготовки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Моряки-подводники провели сложные алгоритмы действий, элементы управления подводным судном в момент всплытия и погружения в обычных и экстремальных условиях. В это время подлодка погружалась на глубину до 200 метров. Одновременно экипаж отработал командные действия в условиях борьбы за живучесть корабля, тренировался заделывать пробоины, проводил подготовку к эвакуации моряков через торпедный аппарат. Учения будут продолжены.

"Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки - "покладка на грунт", - сообщается в пресс-релизе.

Ранее пресс-служба ЧФ РФ сообщала о состоявшихся в эти дни учениях сил ПВО, в которых приняли участие 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов противовоздушной обороны.

Тренировки российских моряков-подводников и ракетчиков проходят на фоне маневров кораблей и самолетов стран НАТО и их союзников Sea Breeze-2021. Они стартовали 28 июня в северо-западной части акватории Черного моря. В учениях принимают участие свыше 70 боевых машин, включая 40 самолетов и 32 корабля. Всего в Sea Breeze задействовано около пяти тысяч военнослужащих из 32 стран.

Военно-морские силы России следят за маневрами Sea Breeze, а также контролируют действия заходящих в Черное море кораблей с управляемым ракетным оружием ВМС Великобритании и Нидерландов.


Сергей Винник (Симферополь)

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Страны
Великобритания
Нидерланды
Россия
Проекты
636.3
NATO
Военные учения
ЧФ
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