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Российская газета

Белорусский бронеавтомобиль "Кайман" получил модуль с 30-мм пушкой

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Источник изображения: Kate BY / youtube.com

На проходившей на минувшей неделе в Минске 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX - 2021 были представлены несколько модификаций бронеавтомобилей "Кайман", созданных на 140-м ремонтном заводе.

Среди них выделялась версия, оборудованная модулем АДУНОК-БМ-30. Эта новинка белорусской оборонной промышленности значительно повышает огневую мощь легкой боевой техники и позволяет эффективно бороться с наземными, морскими и воздушными целями.

Как можно понять из названия, основным вооружением является 30-мм пушка - знаменитая 2А42, активно применяемая не только в сухопутных войсках, но и в авиации. Ее скорострельность - 550 выстрелов в минуту. Она способна поражать объекты на дистанции в 4000 метров. Углы наведения по вертикали от -5 до +75 градусов и 360 - по горизонтали.

Современный прицельный комплекс имеет автомат сопровождения цели и может осуществлять измерение дальности до 6500 метров. Боекомплект - 300 снарядов и 2000 патронов к 7,62-мм пулемету ПКТ. Вес модуля- 1380 кг.

Что же касается "Каймана", то сама бронемашина имеет массу 8500 кг. Дизельный двигатель Д-245.30Е2 способен разогнать ее по шоссе до 110 км/ч. Скорость на плаву - 8 км/ч. Запас хода по шоссе - 1000 км. Вместимость - 6 военнослужащих.

Существуют варианты с легким вооружением, например с 12,7-мм пулеметом НСВ "Утес" или автоматическим гранатометом АГС-17 "Пламя".


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
2А42
АГС-17
Адунок
Кайман МБТС
Компании
140 РЗ
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