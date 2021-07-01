Войти
Lenta.ru

Boston Dynamics научила робопсов танцевать

426
0
0
Робот Boston Dynamics
Робот Boston Dynamics.
Источник изображения: industry-hunter.com

Boston Dynamics научила своих роботизированных собак танцевать под композицию корейской группы BTS. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.



На видео несколько созданных американской компанией роботов двигаются в такт трека I'm On It, записанного группой BTS в рамках рекламы подконтрольного Hyundai бренда электромобилей Ioniq в 2020 году. Перформанс приурочили к объединению Boston Dynamics с корейским автогигантом Hyundai Motor Group.

«Мы очень рады быть частью Hyundai Motor Group! И мы празднуем это танцем под музыку BTS», — говорится в описании видео. Комментаторы встретили появление ролика преимущественно положительно. «Я чувствую себя слишком комфортно при виде танцующих роботов», — заявил популярный техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee).

Boston Dynamics – инженерная компания, специализирующаяся на робототехнике. В декабре компанию у японской корпорации SoftBank приобрел корейский автоконцерн Hyundai. По сообщениям инсайдеров, сумма сделки составила 921 миллион долларов.


Андрей Ставицкий

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
Boston Dynamics
Hyundai
Проекты
2020-й год
Робот
Похожие новости
11.11.2020
Boston Dynamics - чемодан без ручки
26.07.2016
Промышленность никогда не будет прежней
18.11.2014
На обочине нечеловеческого прогресса
30.07.2014
Терминатор на гражданке
13.07.2012
Звездные киборги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 11:24
  • 5
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 01.07 10:35
  • 2
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму
  • 01.07 07:27
  • 175
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.07 05:18
  • 821
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.07 05:00
  • 337
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 01.07 02:22
  • 26
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 01.07 02:06
  • 64
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 01.07 01:29
  • 3
Чьи на Луне тапки
  • 01.07 00:25
  • 1
Южная Корея разработает свой «Железный купол»
  • 30.06 20:31
  • 134
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 30.06 16:34
  • 2
Авиапром Украины агонизирует
  • 30.06 15:56
  • 2
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси
  • 30.06 12:17
  • 2215
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.06 10:55
  • 40
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 30.06 05:15
  • 8
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»