Boston Dynamics научила робопсов танцевать

Boston Dynamics научила своих роботизированных собак танцевать под композицию корейской группы BTS. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

На видео несколько созданных американской компанией роботов двигаются в такт трека I'm On It, записанного группой BTS в рамках рекламы подконтрольного Hyundai бренда электромобилей Ioniq в 2020 году. Перформанс приурочили к объединению Boston Dynamics с корейским автогигантом Hyundai Motor Group.

«Мы очень рады быть частью Hyundai Motor Group! И мы празднуем это танцем под музыку BTS», — говорится в описании видео. Комментаторы встретили появление ролика преимущественно положительно. «Я чувствую себя слишком комфортно при виде танцующих роботов», — заявил популярный техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee).

Boston Dynamics – инженерная компания, специализирующаяся на робототехнике. В декабре компанию у японской корпорации SoftBank приобрел корейский автоконцерн Hyundai. По сообщениям инсайдеров, сумма сделки составила 921 миллион долларов.

Андрей Ставицкий