Завершена поставка ВС Германии ББМ "Боксер"

ЦАМТО, 30 июня. Компания ARTEC GmbH, являющаяся совместным предприятием Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, сообщила о передаче заказчику последней из заказанных для ВС Германии ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8.

Заказчиками ББМ "Боксер являются Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) и Министерство обороны страны.

Как отмечается, поставка выполнена в срок, несмотря на пандемию COVID-19. В общей сложности компания ARTEC GmbH поставила Бундесверу 405 бронемашин "Боксер", включая 72 ед. в варианте санитарной машины, 65 командирских машин и 256 ед. в варианте бронетранспортера. Еще 12 машин используются для обучения водителей.

Примечание: объем заказа составляет 403 ед.; в общее заявленное количество поставленных ББМ "Боксер" (405 ед.), возможно, входят два опытных образца.

Как сообщал ЦАМТО, ББМ "Боксер" разработана консорциумом ARTEC GmbH в интересах ВС Германии и Нидерландов. Стоимость заключенного в 2006 году Организацией по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) с ARTEC GmbH контракта на серийное производство 472 бронемашин "Боксер" оценивается в 1,2 млрд. евро. Общая стоимость разработки и производства составляет 1,429 млрд. евро. Соглашение предусматривало изготовление 272 ББМ для ВС Германии и 200 ед. – для ВС Нидерландов. В декабре 2018 года ВС Германии дополнительно заказали 131 ББМ "Боксер".

В декабре 2015 года OCCAR заключила c консорциумом ARTEC контракт стоимостью 476 млн. евро на поставку Вооруженным силам Германии еще 131 боевой бронированной машины "Боксер".

В 2017 году с ARTEC GmbH был подписан контракт на выполнение ремонта и модернизации ББМ первых выпусков к версии A2, разработанной на базе опыта, полученного в ходе операции в Афганистане. Учитывая дополнительный заказ в 2021 году, все ББМ "Боксер" будут модернизированы до последней конфигурации к 2024 году.