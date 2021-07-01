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Главком ВМФ России поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником, - Днем Кораблестроителя.

В своем поздравлении Главкома ВМФ России отмечено, что «отрасль военного кораблестроения сохранила все свои лучшие традиции, которые сегодня позволяют строить лучшие в мире боевые корабли, атомные и неатомные подводные лодки, суда обеспечения для ВМФ России, которому в этом году исполняется 325-лет. Благодаря передовой отечественной научной мысли, самоотверженному труду корабелов, влюбленных в свою профессию, мощь и потенциал Российского Военно-Морского Флота уверенно крепнут и развиваются». 

«Уровень взаимодействия Главного командования ВМФ с Объединенной судостроительной корпорацией, всеми компаниями, предприятиями, организациями, работающими в интересах Военно-Морского Флота, позволяет определять облик развития корабельной составляющей и составляющей морского оружия, как на ближнюю, так и дальнюю перспективу», - отметил Адмирал Николай Евменов в своем поздравлении.

Во многом, благодаря нашим кораблестроителям, Военно-Морской Флот сегодня способен эффективно действовать во всех широтах Мирового океана. Корабли и подводные лодки на практике доказали своею надежность и заложенные в них характеристики. Наша с вами совместная деятельность   направлена на дальнейшее создание и развитие качественно нового по своему составу и боевым возможностям Военно-Морского Флота, которые гарантирует и будет гарантировать  защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане. 

ВМФ России  -  Океанский Флот, который готов выполнять задачи любой сложности», - сказано в поздравлении Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, адресованном кораблестроителям России.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
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