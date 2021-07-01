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ТАСС

Бывшего замглавы Минцифры Волина назначили гендиректором ФГУП "Космическая связь"

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ФГУП "Космическая связь"
ФГУП "Космическая связь".
Источник изображения: tssonline.ru

Среди его основных задач на новом посту - усиление и модернизация существующей спутниковой группировки

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Бывший заместитель главы Минцифры России Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП "Космическая связь". Об этом говорится в сообщении министерства.

Соответствующий приказ подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Среди основных задач Алексея Волина на новом посту - усиление и модернизация существующей спутниковой группировки, удержание позиций на рынке в условиях возрастающей конкуренции, обеспечение гарантированной связью удаленных районов Крайнего Севера, участие в международной кооперации и, прежде всего, в работе международной организации космической связи (МОКС) "Интерспутник", - отмечается в сообщении.

Под руководством Волина ФГУП "Космическая связь" также продолжит разработку технологий, связанных с развитием цифрового телевидения и аудиовизуальных сервисов.

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти холдинговой компании "ЮЭСЭМ" Михаил Сеславинский, многолетний коллега Алексея Волина сообщил ТАСС, что назначение было долгожданным после завершения государственной службы. "Энергичность, проектное мышление, громадный опыт и фантастическая коммуникабельность - компетенции, которые всегда помогают Алексею Константиновичу достигать поставленных целей. Уверен, что новое назначение позволит раскрыться потенциалу Волина с новой силой",- отметил он.

Волин занимал пост замглавы Минцифры России с 2012 по 2020 год.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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