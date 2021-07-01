Боевая авиация ЮВО на учении отразила ракетный удар "противника"

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи бомбардировщиков Су-24М и истребителей Су-30 отразили ракетный удар на совместном учении с боевой стрельбой, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Экипажи оперативно-тактической и бомбардировочной авиации авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, отразили массированный ракетный удар авиации условного противника", - сказал Астафьев.

По его словам, "по замыслу учения "противник" предпринял попытку нанесения удара ракетами-мишенями "Стриж" и авиационными бомбами САБ-250-200".

"Экипажи бомбардировщиков Су-24М и истребителей Су-30 отразили атаку, поразив цели ракетами Р-33 и Р-73, и совершили посадку на оперативный аэродром в Краснодарском крае", - подчеркивает он.