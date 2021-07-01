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ТАСС

Минобороны намерено задействовать 1,8 тыс. человек в реконструкции БАМа в Амурской области

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Железнодорожные войска
Железнодорожные войска.
Источник изображения: in24.org

Всего на восточном участке магистрали за четыре года планируется возвести девять разъездов, девять двухпутных вставок и второй главный путь

ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК /Амурская область/, 30 июня. / ТАСС/. Минобороны РФ планирует задействовать группировку из 1,8 тыс. человек для выполнения работ по реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области, сообщило военное ведомство.

В среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков инспектирует ход подготовки к реконструкции БАМа.

"Общая численность создаваемой группировки Минобороны России составит более 1,8 тыс. человек и более 1,2 тыс. единиц техники, в том числе на первом этапе с 2021 года - более 1,4 тыс. человек и более 900 единиц техники, на втором этапе с 2022 года - с увеличением примерно на 400 человек и около 300 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за реконструкцию железнодорожными войсками участка БАМа от станции Улак до разъезда Мирошниченко протяженностью 156 км отвечает Восточный военный округ, участка от разъезда Мирошниченко до станции Февральск протяженностью 183 км - Центральный военный округ.

Всего, по данным Минобороны РФ, на восточном участке БАМа в 2021-2024 годах планируется построить девять разъездов, девять двухпутных вставок и второй главный путь.

"Выполнение задачи, поставленной президентом РФ по реконструкции восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, организовано и находится на особом (ежесуточном) контроле", - отметило военное ведомство.

О строительстве паромных переправ

Для обеспечения работ по реконструкции магистрали Минобороны РФ построило четыре временные паромные переправы.

"Подразделениями бригад материально-технического обеспечения Восточного военного округа завершено наведение четырех временных паромных переправ через водные преграды: реки Дугда (ширина 140 м), Нора (180 м) и Селемджа (180 м), Зейское водохранилище (1 835 м)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реках Селемджа, Нора и Дугда пропускная способность каждой переправы составляет до 120 единиц автомобильного транспорта в сутки, а на Зейском водохранилище - до 240 единиц в сутки.

О привлечении студентов к стройке

В ведомстве также сообщили, что на реконструкции БАМа в Амурской области летом пройдут практику студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения. До 180 учащихся разместятся в блочно-модульных городках, возводимых военными на восточном участке магистрали.

"При проведении сборов студенты получат практику выполнения мероприятий по сборке рельсошпальной решетки, строительству водопропускных сооружений, отсыпке временных автомобильных дорог и оборудованию земляного полотна, выносу кабельных линий связи, а также телемеханики и связи на железных дорогах", - сообщило Минобороны.

Об объекте

В апреле Минобороны РФ начало строительство второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на участке от Улака до Февральска длиной 340 км. В работах будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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