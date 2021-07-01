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Известия.ru

Ракета «Союз-2.1а» вывела корабль «Прогресс МС-17» на орбиту

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Ракета «Союз-2.1а» успешно справилась с задачей по выведению космического корабля «Прогресс МС-17» с грузами для Международной космической станции (МКС) на околоземную орбиту. Об этом в среду, 30 июня, рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».


«Автономный полет грузового корабля «Прогресс МС-17» к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента запланирована на 2 июля 2021 года в 04:02 мск. Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит «Роскосмос») и российских членов экипажа экспедиции МКС-65 — космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российской организации.

Дополнительно уточняется, что космический корабль должен доставить на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах и 1,5 тыс. кг оборудования и материалов в грузовом отсеке.

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур в этот же день, и это второй запуск российского грузового корабля за текущий год.

Ранее, 28 июня, в «Роскосмосе» сообщили, что ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками OneWeb установили на стартовый стол космодрома Восточный. Запуск ракеты должен состояться 1 июля в 15:48 мск. О том, что очередная партия из 36 космических аппаратов компании OneWeb прибыла на Восточный, в «Роскосмосе» сообщали 10 июня.

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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