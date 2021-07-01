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Известия.ru

Снайперы ЦВО уничтожили пункт «противника» под Новосибирском

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке снайперов на уничтожили полевой узел потенциального противника в Новосибирской области. Мероприятие состоялось в рамках проведения тактико-специальных учений, о чем в среду, 30 июня, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.


Согласно сценарию учения, подразделение РЭБ обнаружило работу вражеской радиостанции на территории полевого командного пункта. После непосредственного получения координат узла противника к операции по уничтожению коммуникационного оборудования были привлечены подразделения специального назначения.

Военные выполнили задачи по разведке целей посредством специальных приборов наблюдения, а в уничтожении постов охраны были задействованы снайперы с бесшумными винтовками ВСС «Винторез», которые без пристрельного выстрела уничтожили охранные посты. Затем группы специального назначения приступили к разгрому условного противника и захвату секретных документов с автоматами АК-12 и пулеметами «Печенег». Задача была выполнена успешно.

Вражеское оборудование было заминировано и ликвидировано после отхода группы. Военные также выполнили стрельбу из штатного стрелкового оружия по целям, дальность которых составила от 200 до 800 м.

Военные учения состоялись на полигоне «Шилово», расположенном под Новосибирском. В мероприятиях были задействованы около 500 военнослужащих и по меньшей мере 10 единиц военной и специальной техники.

Накануне, 29 июня, стало известно о том, что в рамках военных учений истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты, и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полеты над территорией Средиземного моря.

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