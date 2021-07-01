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Интерфакс-АВН

ВМС США опровергают сообщения СМИ о следовании американского эсминца в сторону Крыма

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Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы.
Источник изображения: © Фото : ВМС Украины

Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Американский ракетный эсминец USS Ross принимающий участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2021, не выдвигается в сторону Крыма и находится в порту Одессы, сообщили ВМС США.

"Несмотря на недавние сообщения, эсминец USS Ross еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса, Украина, для поддержки учений Sea Breeze", - говорится в сообщении американского флота, размещенном в официальном твиттере маневров.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что эсминец, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, якобы начал движение в направлении Крыма.

В акватории Черного моря в понедельник стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze 2021 с участием войск Украины и стран НАТО.

В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, 5 тысяч военнослужащих и 18 отрядов специальных и водолазных операций из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений Sea Breeze, "и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

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