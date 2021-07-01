Российские истребители следят за эсминцем USS Ross вблизи Крыма

Российские истребители Су-30СМ следят за перемещениями американского эсминца USS Ross, который появился около Крыма, сообщает РЕН ТВ.

По его информации, корабль ВМС США находился неподалеку от российских территориальных вод в Черном море и впоследствии изменил курс.

Предположительно, американский корабль не пересекал границу РФ, отмечает телеканал.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов Evertsen, после чего фрегат изменил курс от границы РФ в Черном море.

23 июня Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы со стороны Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.

В минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через якобы территориальные воды Украины в соответствии с международном правом.