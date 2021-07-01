«Тор» продолжился: какие объекты защитит новейший комплекс ПВО

Комплексы противовоздушной обороны «Тор-М2» начнут использовать для защиты важнейших инфраструктурных объектов. Ранее их применяли только для прикрытия войск. «Тор-М2» создан для отражения массированных атак авиации противника и ударов высокоточного оружия. Опыт Сирии продемонстрировал, что такие комплексы необходимы также для обеспечения безопасности при нападениях беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Эксперты считают, что с их помощью можно прикрыть атомные электростанции, промышленные предприятия, школы, больницы, склады топлива, мосты, путепроводы и т.д.

Комплексы противовоздушной обороны «Тор-М2» начнут использовать для защиты важнейших инфраструктурных объектов. Ранее их применяли только для прикрытия войск. «Тор-М2» создан для отражения массированных атак авиации противника и ударов высокоточного оружия. Опыт Сирии продемонстрировал, что такие комплексы необходимы также для обеспечения безопасности при нападениях беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Эксперты считают, что с их помощью можно прикрыть атомные электростанции, промышленные предприятия, школы, больницы, склады топлива, мосты, путепроводы и т.д.

Защитник инфраструктуры

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, упражнения по защите важных социальных и промышленных объектов уже включены в программу боевой подготовки подразделений новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор». При этом их станут использовать совместно с дальнобойными системами С-400 и «Панцирь-С».

По сообщению Министерства обороны, в июне учения по защите гражданских объектов провели в 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, вооружённой ЗРК «Тор-М2»: отрабатывалось выдвижение в назначенный район и отражение удара беспилотников и баллистических ракет.

В предыдущие годы для защиты гражданских объектов «Тор» привлекали только в исключительных случаях. Так, в 2013 году комплексы развернули рядом с Олимпийским парком в Сочи для защиты его от небольших БЛА. По заявлению помощника гендиректора ижевского электромеханического завода «Купол» Вячеслава Карташова, при помощи ЗРК на зимней Олимпиаде-2014 удалось предотвратить несколько попыток терактов с использованием дронов и воздушных шаров.

По словам главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова, на сегодня «Тор-М2» является наиболее эффективным ЗРК в борьбе с тактическими беспилотниками.

— Универсальные характеристики позволяют прикрывать им от ударов высокоточного оружия, беспилотников и любых других средств воздушного нападения важные стационарные объекты: электростанции, включая атомные, склады горюче-смазочных материалов, платформы добычи нефти и газа в море, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — А поскольку комплекс имеет высокий уровень автоматизации, он без проблем подключается к системам управления объектов ПВО — к командным пунктам, которые отвечают за территориальное прикрытие.

Купол «Тора»

Разработанные для защиты танкистов и мотострелков «Торы» относятся к комплексам малой дальности. Его ракеты могут поразить цели на удалении в 12 км и высоте до 10 км. При создании ЗРК в него изначально закладывалась возможность отражать массированные налёты противника и удары высокоточным оружием. Поэтому по своим характеристикам он радикально превзошел своих предшественников аналогичного класса. С момента принятия на вооружение ЗРК трижды серьезно модернизировали. Наиболее современный вариант «Тор-М2» поставляется в войска с 2017 года.

«Тор-М2» может наблюдать одновременно до 48 воздушных целей и обстреливать четыре из них. Процесс обнаружения, классификации цели и её поражения автоматизирован. Человеку нужно только дать разрешение на открытие огня, нажать кнопку, остальное роботизированный комплекс сделает сам.

Специально для этого ЗРК была разработана новая усовершенствованная ракета 9М338. Уменьшение её габаритов позволило увеличить боекомплект каждой боевой машины с 8 до 16 боеприпасов.

— Модернизированный комплекс представляет собой универсальный боевой модуль, который можно установить на различные шасси, а также использовать на несамоходном ходу, например, на прицепах или стационарных подготовленных площадках, — сообщил Виктор Мураховский. — Сейчас армия закупает их дивизионы на гусеничном шасси, они составляют основу войсковой ПВО малой дальности.

В настоящее время исполняется крупнейший договор на поставку для Минобороны до 2027 года нескольких дивизионных комплектов «Тор-М2». Общая стоимость контракта составит около 100 млрд рублей. При этом часть ЗРК выпускают в особом, арктическом варианте на базе двухзвенных гусеничных вездеходов «Витязь».

Высокая эффективность «Тора» заставила задуматься о его применении для защиты не только сухопутной техники, но и боевых кораблей. Модуль с ракетами и радарами смонтировали прямо на вертолетной площадке фрегата «Адмирал Григорович». На испытаниях он успешно поразил все ракеты «противника».

Как ранее сообщали «Известия», принято принципиальное решение переоснастить на новую версию «Тор-М2» весь Западный военный округ. Эти ЗРК уже получили 4-я таковая Кантемировская дивизия и 6-я отдельная танковая бригада из Мулино под Нижним Новгородом.

Боевой опыт

В Сирию комплексы «Тор-М2» отправили в 2018 году после того, как боевики начали использовать самодельные БЛА для атаки на российские базы. По словам начальника войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова, за полтора года удалось сбить больше 45 таких дронов.

— Комплексы высоко проявили себя в военных конфликтах, в том числе в борьбе с беспилотниками в Сирии, — рассказал Виктор Мураховский. — Расход на одну цель — одна ракета. Вероятность поражения уходит далеко за 90 процентов и составляет 95–98 процентов, причем, не в теории. Это уже привлекло внимание зарубежных заказчиков. Например, известно, что Казахстан принял решение закупить «Тор-М2КМ» — модификацию на автомобильном шасси.

ЗРК "Тор-М2". Источник: iz.ru

По словам эксперта, для «Тор-М2» помимо основной ракеты 9М338 сейчас разрабатываются меньшие и гораздо более дешевые боеприпасы специально для борьбы с беспилотниками. Их можно будет зарядить четыре вместо одного и использовать в любом сочетании с предыдущими вариантами боекомплекта.

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии были отработаны совместные действия «Торов» не только с дальнобойными системами С-400, но и с ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» ближнего радиуса. Последние тоже участвовали в отражении атак беспилотников и перехвате неуправляемых реактивных снарядов. Объединение разных вооружений и распределение целей между ними велось через автоматизированную систему ПВО, развернутую на российском объекте.

Антон Лавров

Анна Черепанова