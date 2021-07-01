Россия и Китай не будут «этичными»: что должно учесть США при подготовке к вероятным конфликтам (Defense Express, Украина)

В США при подготовке к будущим конфликтам должны обратить внимание на современные технологии, которые значительно повлияют на темп боевых действий. Ясно, что речь идет о военной стратегии для противостояния с в первую очередь с Россией и Китаем.

Военные США должны начать подготовку к конфликтам с быстрым развитием событий с использованием искусственного интеллекта и другими возможностями во время проведения военных игр с условными противниками, которые напоминают российские и китайские вооруженные силы. В то же время эти условные враги не должны ограничиваться этическими ограничениями в отношении искусственного интеллекта во время боевых действий. Об этом на этой неделе заявили два высокопоставленных американских военачальника, сообщает издание Defense One.

Речь идет, в частности, о том, что во время реальных боевых действий в будущем противник может продемонстрировать новую скорость принятия решения на поле боя, а также вполне возможно использовать вооруженные роботизированные системы, запрограммированные на ведение огня без контроля человека.

Вместе с тем, американские военные начали экспериментировать с инструментами искусственного интеллекта и передовыми сетями во время проекта "конвергенция". Так, прошлой осенью первая демонстрация в рамках этого проекта показала, что усовершенствованные цифровые связи в сочетании с искусственным интеллектом помогут сократить с нескольких минут до считанных секунд время, необходимое для идентификации и уничтожения цели.

В то же время глава командования армии будущего генерал армии США Джон Мюррей считает, что, хотя усилий в направлении развития таких технологий сейчас прилагается достаточно, хватит этого на самом деле ненадолго, поэтому армия США должна быть готова противостоять противнику, который "не будет иметь этической основы" во время принятия решений.

Генерал-лейтенант Деннис Кролл, возглавляющий JADC2, заявил, что хотя США действительно интегрирует некоторые современные возможности искусственного интеллекта в свои военные игры, делать это надо гораздо быстрее - в частности для того, чтобы сократить время, необходимое для принятия решений.

По его мнению, военные должны тщательнее тренироваться, чтобы избежать сбоев в работе или подделки сети на поле боя.