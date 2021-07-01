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ТАСС

В программу форума "Армия-2021" включили пилотаж курсанток Краснодарского авиаучилища

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Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова (c) mk.ru / Геннадий Черкасов
Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова (c) mk.ru / Геннадий Черкасов.
Источник изображения: bmpd

Свои летные программы также представят экипажи пилотажных групп "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ и Су-35С, "Стрижи" на самолетах МиГ-29 и "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пилотаж в исполнении курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища на учебно-тренировочном самолете впервые включили в летную программу форума "Армия-2021", сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС - замглавкома ВКС РФ Сергей Дронов.

"Впервые в летную программу авиакластера форума включен пилотаж девушек-курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков на учебно-тренировочном самолете Л-410УВП-Е20", - сказал генерал-лейтенант.

Кроме этого, по его словам, свои летные программы покажут экипажи пилотажных групп "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ и Су-35С, "Стрижи" на самолетах МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Также в воздух поднимутся ретросамолеты и авиамодели.

"Сами летчики ежегодно стараются обновлять свои программы, добавлять новые фигуры, усложнять исполнение уже имеющихся, привлекать к своим выступлениям молодой летный состав. Ряд обновлений воздушного показа планируется и в этом году", - сказал Дронов.

По его словам, в настоящее время также ведется работа по привлечению к демонстрационным полетам в ходе форума зарубежных пилотажных авиагрупп, причем из разных стран. "Но говорить об их участии пока рано, - отметил Дронов. - Думаю, как только вопрос будет окончательно решен, мы обязательно об этом объявим".

Форум "Армия-2021" пройдет 22-28 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
МиГ-29
Су-30
Су-35С
Проекты
АРМИ-20XX
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