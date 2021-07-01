В США рассказали о «слабой культуре безопасности» ВМФ СССР

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 627 (627А) «Кит» Военно-морского флота (ВМФ) СССР не отличались малошумностью, однако благодаря «глобальному охвату» произвели революцию в подводной войне, рассказывает американский журнал The National Interest.

Издание напоминает, что изначально подобные субмарины разрабатывались СССР для нанесения ударов ядерными торпедами по прибрежным городам США, тогда как впоследствии (после пересмотра конструкции из-за появления межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков) — для уничтожения американских военных кораблей.

Журнал пишет, что АПЛ проекта 627 (627А) «Кит» отличались большой выносливостью и мощной силовой установкой, однако «продемонстрировали тревожную тенденцию к катастрофическим авариям, которая оказалась характерной для растущего советского подводного флота во время Холодной войны». Издание уверяет, что высокая мощность реакторов советских субмарин «была куплена ценой безопасности и надежности». «Многие аварии отражали не только технологические недостатки, но и слабую культуру безопасности ВМФ СССР», — пишет журнал.

Издание вспоминает о нескольких авариях и катастрофах с советскими субмаринами, в частности, К-8 (1960 год), К-14 (1961 и 1963 годы), K-11 (1965), К-3 (1967), К-27 (1968) и К-8 (1970).

Журнал заключает, что АПЛ проекта 627 (627А) «Кит» «преподали болезненные уроки, оплаченные потерянными или непоправимо раненными человеческими жизнями, рисками, присущими эксплуатации ядерной энергии, и высокой ценой, которую придется заплатить за технические ошибки и слабые процедуры безопасности».

В июне ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщил, что российская АПЛ «Белгород» проекта 09852, которая должна стать носителем ядерных торпед «Посейдон», называемых в британской прессе оружием «Судного дня», впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

Иван Потапов