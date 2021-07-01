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Известия.ru

Су-24 и Су-30 заставили фрегат Evertsen изменить курс в Черном море

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов Evertsen, после чего фрегат изменил курс от границы РФ в Черном море. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в Минобороны России.


24 июня было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива, рассказали в ведомстве.

Для предупреждения нарушения границы территориальных вод РФ в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов. После пролетов российских самолетов фрегат Evertsen изменил курс от границы Российской Федерации и продолжил следование по прежнему маршруту, отметили в Минобороны.

Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в министерстве.

Ранее в этот день исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен заявила, что власти страны, намерены обсудить с Россией инцидент в Черном море, в ходе которого, по утверждению голландской стороны, российские истребители создали «небезопасные ситуации» для фрегата Evertsen.

Инцидент произошел 24 июня, когда военный корабль ВМС Нидерландов находился к юго-востоку от Крыма. Как утверждает голландская сторона, российские самолеты, вооруженные бомбами и так называемыми ракетами класса «воздух-поверхность», пролетали в опасной близости с фрегатом, имитируя атаки.

Фрегат Нидерландов Evertsen патрулирует Черное море с британским эсминцем HMS Defender. 23 июня Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы со стороны Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.

В минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через якобы территориальные воды Украины в соответствии с международном правом.

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