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РИА Новости

Евросоюз пытается убедить ЦАР отказаться от военных советников РФ

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Военные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии.
Источник изображения: © AP Photo / Ben Curtis

МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. Генеральный директор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики (ЦАР) отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных.

Об этом он сообщил, выступая на конференции в Вашингтоне. Военный добавил, что на прошлой неделе посетил африканскую страну и встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой.

По его словам, они обсуждали "повсеместное" присутствие в стране россиян, работающих в частной военной компании.

"Они не привносят ничего, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных ... нарушений прав человека и тягот войны. Я об этом много говорил с президентом Туадерой и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. ... Вам нужно это прекратить, изменить модель", – приводит его слова РИА Новости.

В обмен на отказ от сотрудничества с россиянами Блежан предложил президенту ЦАР помощь ООН, ЕС, США, с которыми, как считает гендиректор Военного штаба ЕС, удобнее иметь дело.

В прошлом представители США в ООН обвиняли "российских инструкторов" в ЦАР в нарушениях международного гуманитарного права. Россия отвергла эти заявления, подчеркнув, что западные страны пытаются дискредитировать ее военных специалистов, работающих в африканкой стране по приглашению ее властей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в МИД рассказали о цели нахождения российских военных в ЦАР.

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