Опубликовано видео инцидента с голландским фрегатом в Черном море

МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. Министерство обороны России показало видео, на котором голландский корабль Evertsen направляется в сторону Керченского пролива, передает РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, как истребители ВКС России сопровождают боевой фрегат ВМС Нидерландов в Черном море.

Ранее Нидерланды пожаловались на действия российских самолетов, заявив, что 24 июня те "близко и опасно низко пролетали" над Evertsen и "запугивали" его экипаж, "имитируя атаки". После этих маневров на корабле начались перебои с электрооборудованием.

Голландская сторона также обвинила Москву в нарушении права на свободное пользование открытого моря.

В Министерстве обороны России сообщили, что фрегат, сначала находившийся в нейтральных водах, начал двигаться к Керченскому проливу. Для недопущения нарушения границ в воздух поднямались истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

Все маневры осуществлялись на безопасном расстоянии, подчеркнули в военном ведомстве. В итоге голландский корабль изменил курс.

Во вторник вечером радио Sputnik приводило слова и. о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен о том, что страна обратится к России по поводу инцидента со своим фрегатом.