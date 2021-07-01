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РИА Новости

Опубликовано видео инцидента с голландским фрегатом в Черном море

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МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. Министерство обороны России показало видео, на котором голландский корабль Evertsen направляется в сторону Керченского пролива, передает РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, как истребители ВКС России сопровождают боевой фрегат ВМС Нидерландов в Черном море.

Ранее Нидерланды пожаловались на действия российских самолетов, заявив, что 24 июня те "близко и опасно низко пролетали" над Evertsen и "запугивали" его экипаж, "имитируя атаки". После этих маневров на корабле начались перебои с электрооборудованием.

Голландская сторона также обвинила Москву в нарушении права на свободное пользование открытого моря.

В Министерстве обороны России сообщили, что фрегат, сначала находившийся в нейтральных водах, начал двигаться к Керченскому проливу. Для недопущения нарушения границ в воздух поднямались истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

Все маневры осуществлялись на безопасном расстоянии, подчеркнули в военном ведомстве. В итоге голландский корабль изменил курс.

Во вторник вечером радио Sputnik приводило слова и. о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен о том, что страна обратится к России по поводу инцидента со своим фрегатом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Продукция
Су-24
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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