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Российская газета

Российские военные в Крыму провели учебную проверку систем ПВО

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Российские истребители, бомбардировщики и вертолеты имитировали цели для комплексов ПВО С-400.
Российские истребители, бомбардировщики и вертолеты имитировали цели для комплексов ПВО С-400.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские военные, как и обещали, отреагировали на проведение вблизи наших границ масштабных учений НАТО Sea Breeze. Пока американские, британские, украинские и другие (всего 32 стран) корабли, бронетехника и самолеты отрабатывают совместные действия якобы оборонительного характера, наши военные решили проверить работу систем противоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Ведь в маневрах НАТО задействованы 40 боевых самолетов, и именно авиации предстоит в случае начала боевых действий выполнять первоочередные задачи. "Воздушный компонент в ходе Sea Breeze будут тренировать на применение боевой авиации в интересах сил флота и сухопутных войск. Запланировано ведение воздушной разведки, нанесение ударов по морским и наземным целям, перевозка войск и грузов", - рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе проверки системы ПВО истребители Су-30СМ, Су-27, бомбардировщики Су-24, а также боевые вертолеты выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400", - привел подробности о ходе наших учений начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев. Он уточнил, что авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу ПВО Крыма. В свою очередь боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" обнаружили цели и провели по ним электронные пуски - без фактической стрельбы. Все цели были поражены - подтвердил компьютер. Это значит, что и при реальных пусках промахов не будет.

Напомним, 28 июня в Черном море стартовали маневры Sea Breeze, которые пройдут в период по 10 июля. В Министерстве обороны РФ ранее обратили внимание на то, что учения зовутся морскими, но при этом предстоит высадка десанта на территории Украины. "Конкретно, морской десант планируется задействовать на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях. Таким образом, истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - отмечал генерал Конашенков.

Боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" обнаружили воздушные цели и провели по ним электронные пуски - без реальной стрельбы

Подчеркивается, что Минобороны России будет внимательно отслеживать ход проведения учения Sea Breeze. При необходимости российские военные будут реагировать "адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России".

Всего в проходящем учении Sea Breeze задействованы около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц авиации и более 100 единиц военных автомобилей и бронетехники.


Иван Петров

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Су-24
Су-27
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