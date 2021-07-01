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Российская газета

Российские летчики предотвратили нарушение госграницы фрегатом ВМС Нидерландов

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В министерстве обороны России прокомментировали заявление коллег из военного ведомства Королевства Нидерланды.


По их словам, российские летчики якобы совершали опасные маневры вблизи голландского фрегата "Эвертсен" во время его нахождения в Черном море.

"В минувший четверг, 24 июня, средства объективного контроля Черноморского флота установили, что находившийся в нейтральных водах фрегат "Evertsen" ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", - пояснили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что для предупреждения нарушения госграницы РФ из состава дежурных сил в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

Летчики совершили пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов, как подчеркнули в Минобороны РФ, "на безопасном расстоянии". Только после этого фрегат "Evertsen" изменил курс, начав двигаться не в сторону нашей границы, а по прежнему маршруту.

"После этого экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования", - заключили в Минобороны России.

Напомним, за день до этого инцидента - 23 июня - британский эсминец "Дефендер" на 3 км вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент около Севастополя.


Иван Петров

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