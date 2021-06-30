Обсерватория SKA войдет в крупнейшие глобальные сети радиотелескопов

Официальный запуск телескопа намечен на 2027 год

ТАСС, 29 июня. Строящийся крупнейший радиотелескоп мира SKA будет оснащен оборудованием, которое позволит ему стать частью крупнейших глобальных сетей, объединяющих мощности самых больших радиотелескопов мира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор обсерватории SKA профессор Филип Даймонд.

"Я всю жизнь занимался радиоинтерферометрией, и поэтому такая возможность была для меня одним из самых важных пунктов нашей программы. Телескопы обсерватории SKA будут способны подключаться к сетям телескопов, и мы намерены присоединиться к ним после того, как у нас появится техническая возможность это сделать", - заявил Даймонд.

В середине прошлого столетия советские и американские радиоастрономы обнаружили, что отдельные радиотарелки и антенны можно объединять в гигантские виртуальные радиоприемники, обладающие более высокой разрешающей способностью, особым образом сопоставляя принимаемые ими радиосигналы.

Подобные приборы, получившие название радиоинтерферометров, сегодня широко используются при наблюдениях за далекими объектами космоса. На сегодняшний день на Земле существует сразу несколько радиоинтерферометрических сетей, таких как EVN, VLBA и Event Horizon Telescope, в которых объединены ресурсы самых мощных телескопов мира. В недавнем прошлом подобным образом работала уникальная российская наземно-космическая обсерватория "РадиоАстрон".

Как отметил Даймонд в беседе с корреспондентом ТАСС, обсерватория SKA присоединится к подобным проектам на последних фазах ее постройки, в 2027-2028 годах, когда на строительной площадке в Австралии будут установлены электронные компоненты, необходимые для работы антенн телескопа в режиме интерферометра. Ученые надеются, что к моменту завершения постройки австралийской части обсерватории смогут вести подобные наблюдения совместно с другими крупнейшими радиотелескопами мира.

Крупнейший радиотелескоп мира

Телескоп SKA, чей официальный запуск намечен на 2027 год, состоит из трех тысяч отдельных антенн, объединенных в гигантскую виртуальную антенну площадью в квадратный километр. Первые идеи постройки такого массива появились еще в начале 1990-х годов, однако окончательный облик SKA был утвержден лишь в 2012 году.

Этот гигантский набор антенн, как надеются ученые, сможет увидеть первые звезды Вселенной, получить фотографии окрестностей сверхмассивных черных дыр, раскрыть природу темной материи, а также понять, что порождает загадочные FRB-радиовсплески, очень мощные и короткие космические радиосигналы неизвестной природы.

Изначально за право размещения этого телескопа боролись ЮАР, Новая Зеландия и Австралия. В итоге проект был разделен на две половины - южноафриканский MeerKAT и австралийский SKA-Low. Постройка MeerKAT была завершена два года назад, тогда как сооружение SKA-Low несколько раз откладывалось из-за выхода Новой Зеландии из проекта и ряда других проблем. Строительные работы на австралийской площадке SKA официально стартовали в конце июня 2021 года.