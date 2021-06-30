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Самому большому воздушному судну начали собирать электромотор

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Airlander 10
Airlander 10.
Источник изображения: Hybrid Air Vehicles / Youtube

Американская компания Collins Aerospace завершила проектирование и приступила к изготовлению электромотора для летательного аппарата Airlander 10 — самого большого воздушного судна в мире. Как сообщает Hybrid Air Vehicles, мощность мотора — 500 киловатт. Его летные квалификационные испытания запланированы на 2023 год.

Airlander 10 разрабатывают с середины 2000-х годов. Сначала судно предназначалось для американской армии, с него военные должны были вести длительное наблюдение в воздухе. Первый полет Airlander 10 прошел в 2012 году, а вскоре после этого проект закрыли. Прототип аппарата выкупила британская компания Hybrid Air Vehicles и продолжила разработку в Европе. С тех пор Airlander 10 совершил еще шесть полетов, некоторые из которых заканчивались аварией.

Внешне Airlander 10 похож на дирижабль, но относится к классу летательных аппаратов тяжелее воздуха. У судна есть газовые объемы с гелием, но они создают только часть подъемной силы, и без помощи электродвигателей ему не оторваться от земли. Длина Airlander 10 — 92 метра, а ширина — 43,5 метра. Судно может нести десять тонн груза и находиться в воздухе до пяти дней. Его крейсерская скорость — 148 километров в час.

Базовая версия самого большого судна в мире оснащена четырьмя турбодизельными двигателями, мощностью 350 лошадиных сил каждый. Эти двигатели приводят в движение воздушные винты, у которых вал соединен с мотор-генераторами. Последние частично питают бортовые системы дирижабля. Но большую часть потребности бортового оборудования в электроэнергии покрывает дизельгенератор.

Проект по разработке электрической двигательной установки для Airlander 10 стартовал в 2019 году. Он рассчитан на три года. Сначала электромоторами планируют заменить передние два дизельных двигателя. Их можно будет включать одновременно с оставшимися дизельными в хвостовой части для более быстрого полета, а можно будет и переходить на полностью электрический режим.

Американская компания Collins Aerospace 29 июня объявила о начале изготовления электромотора для Airlander 10 мощностью 500 киловатт. Его летные квалификационные испытания запланированы в 2023 году. В 2025 году двумя такими моторами заменят два передних двигателя воздушного судна, а в 2030 — оставшиеся хвостовые. Электромотор проектируют и тестируют в Великобритании.

Кроме Hybrid Air Vehicles гибридные летательные аппараты разрабатывают и другие компании. Ранее мы писали про летающую тарелку с крылом H-Aero — прототип пассажирского судна, сочетающего свойства самолета и дирижабля.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Проекты
Дирижаблестроение
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