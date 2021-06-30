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Южная Корея разработает свой «Железный купол»

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«Железный купол»
«Железный купол».
Источник изображения: Israel Defense Forces

Управление оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) решило создать собственную систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу». Как сообщает Yonhap, разработка начнется в следующем году и завершится приблизительно в 2035.

За последние семь лет у Северной Кореи появились новые виды баллистических ракет и пусковых установок. Например, весной Пхеньян запустил две новые ракеты малой дальности. Южнокорейские СМИ писали, что это были модернизированные KN-23, созданные по типу ракет российского комплекса «Искандер». Еще южнокорейских военных беспокоят около тысячи артиллерийских установок и ракетных пусковых установок, которые КНДР установила вдоль военной демаркационной линии. Большинство из них нацелены на Сеул и городские районы.

Создание системы противоракетной обороны для защиты от ракетного удара и артиллерийского обстрела со стороны КНДР в Южной Корее обсуждается еще с 2017 года. Речь шла о технологии перехвата снарядов и ракет прямым попаданием, как у «Железного купола». Военные рассматривали и вариант покупки «Железного купола», но отказались от этой идеи, решив, что израильская система не подойдет для гористой местности. В прошлом году южнокорейское министерство обороны вновь пообещало разработать систему противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе.

Управление оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) официально анонсировало проект по разработке системы противовоздушной обороны для защиты национальной инфраструктуры от КНДР 28 июня. Ее прообразом станет «Железный купол», который сейчас стоит на вооружении ВВС Израиля и Армии США. Разработка начнется в 2022 году и завершится приблизительно в 2035. Других деталей о проекте не раскрывается.

«Железный купол» вдохновляет на разработку собственных систем противовоздушной обороны не только южнокорейских военных. Ранее мы писали про «Несокрушимый щит» — американскую мобильную систему наземного базирования, которая может одновременно поражать несколько целей.

Василиса Чернявцева

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Страны
Израиль
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Железный купол
Искандер
Компании
DAPA
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