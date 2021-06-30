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Техкульт

Новые европейские планетоходы создадут на базе военных роботов

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Планетарные роботы

Европейское космическое агентство поручило компании Milrem Robotics разработку проектов луноходов и марсоходов с небывалым доселе уровнем автономности. Как указано в дорожной карте ЕКА, агентству необходима автоматическая система управления лунными миссиями большой продолжительности. Военные роботы Milrem Robotics выбраны в качестве наиболее перспективной платформы для создания таких машин.

Между современным полем боем и поверхностью иного космического тела есть один общий весомый фактор – живой человек там появляться не собирается. А значит, машине нужно уметь не просто самостоятельно принимать решения и контролировать их исполнение, надо еще и научиться адаптироваться к смене условий. В частности, не только пытаться выполнить поставленную задачу лучшим способом, но и сообразить, что иногда выгоднее отступить и вернуться, когда ситуация станет более благоприятной.

Озвученная лунная автоматическая база должна будет сама собирать данные от датчиков, спутников, самих луноходов, а при необходимости вести дополнительную разведку, чтобы оценивать ситуацию в целом. Ей ставится задача планирования миссий луноходов с учетом всех факторов без контроля со стороны человека. Он сохранится, но когда длина рейсов начнет измеряться сотнями километров, из-за длительности передачи сигнала лучше доверить управление локальной системе.

В качестве примера можно привести проект «Европейского большого логистического спускаемого аппарата», базовая миссия которого – собрать образцы и отправить их на Землю. После этого аппарат перейдет в распоряжение другой команды и начнет совершать исследовательские экспедиции длиной до 300 км на Земле. Предполагается, что такой комплекс может быть создан в течение 20 ближайших лет.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Луна
Робот
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