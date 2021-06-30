Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы

Россия и КНР продлили действие договора о дружбе. Это произошло почти за полгода до истечения срока действия данного документа. Эксперты видят сразу несколько причин того, что лидеры двух сверхдержав объявили о создании «пояса вечного мира и дружбы» именно сейчас.

Россия и Китай продлили действие двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом во время видеоконференции в понедельник официально объявили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

"В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет (в современном мире серьезное значение имеют такие договоренности)..." – перечислил российский лидер.

Путин добавил, что договор зафиксировал "отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы". "Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России", – констатировал президент.

Российско-китайский договор был заключен почти два десятилетия назад, в июле 2001-го. В феврале будущего года документ должен быть автоматически продлен еще на пять лет. О том, что Москва рассчитывает на это, в марте говорил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Но примечательно, что лидеры России и Китая объявили о продлении договора более чем за полгода до запланированной даты. Это своего рода символический подарок Пекину к юбилейной дате – 1 июля в КНР будет отмечаться столетие основания ныне правящей Компартии. Кроме того, важен актуальный международный контекст. Менее двух недель прошло с женевской встречи Путина и президента США Джо Байдена. Как уже отмечали эксперты, американский лидер явно пытался вбить клин в отношения Москвы и Пекина, чтобы предотвратить формирование российско-китайского альянса, столь пугающего Вашингтон.

Заметим, что Путин в своем разговоре с Си указал – в течение двух десятилетий Россия и Китай сохраняют договор, в котором зафиксирован отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. В то же время очевидно, что США в течение последних лет последовательно разрушали систему американо-российских отношений о взаимном ядерном сдерживании.

"К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке", – констатировал российский лидер. О серьезности контактов Москвы и Пекина, несравнимых с уровнем отношений Москвы и Запада, свидетельствует тот факт, что Путин и Си в понедельник также провели закрытую видеоконференцию по специальному закрытому каналу под высоким грифом секретности. "Это сигнал США о том, что Россия сохраняет партнерские отношения с Китаем и не собирается под давлением Вашингтона менять свой внешнеполитический курс", – убежден китаист Николай Вавилов.

Схожей точки зрения придерживается и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Продление договора – это очередной ответ на попытки каким-то образом мешать российско-китайскому сотрудничеству. Решение о времени продления также принималось с учетом последних международных событий", – убежден собеседник.

В еще больше степени, чем Москва, в продлении российско-китайского договора заинтересован Пекин, полагает Вавилов. "Си Цзиньпин настоял на видеовстрече именно сейчас для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону сохранение стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве", – отметил эксперт.

Кроме того, следует обратить внимание на слова Путина о том, что российско-китайская граница станет "поясом вечного мира и дружбы", указал китаист. Как известно, в 20-м веке вопрос о делимитации границ и спорных территориях был поводом для напряженности в отношениях двух стран. Теперь же речь идет о "поясе дружбы" – вполне в духе современной риторики Китая. Напомним, что один из главных международных экономических проектов КНР носит название "Один пояс, один путь"

"Пекин в преддверии продления договора намеревался внести эпохальные изменения, которые касались создания общего пояса безопасности на границе России и Китая, а также на границах сопредельных государств, – отметил Вавилов. – В открытой части конференции этого не прозвучало, но очевидно, что стороны работают над дальнейшим углублением содержания этого договора".

"Известно, что

китайская сторона полгода назад активно настаивала на внесении изменений в этот договор, приближая его по степени глубины к оборонительному союзу.

Но из открытой части переговоров мы видим, что Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим другом. В отношении лидеров других государств китайский лидер не использует такие формулировки. Это также довольно значимо", – указал Вавилов.

Впрочем, пока явно преждевременно говорить о том, что стала реальнее столь пугающая американцев перспектива полноценного военного альянса Москва – Пекин, полагает завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. "Пекин последовательно заявляет, что ни Россия, ни Китай не заинтересованы в военном союзе, поскольку это ограничит пространство для маневров. Москва, по сути, тоже поддерживает этот китайский тезис", – сказал Луконин газете ВЗГЛЯД. По его мнению, китайская сторона использует поддержку Москвы в своей игре против США, но не спешит углублять сотрудничество по военной линии.

Подлинный альянс возможен лишь при активизации действий США в оспариваемых Пекином территориях – в Южно-Китайском море или при возникновении серьезного кризиса вокруг Тайваня, полагает эксперт. Но, как подчеркивает Луконин, едва ли Вашингтон перейдет к откровенной агрессии.

Как бы то ни было, сейчас Москва и Пекин послали предупреждающий сигнал коллективному Западу, полагает эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. "Весной либеральный западный истеблишмент повел жесткое наступление, тогда-то он и сломал зубы о Москву и Пекин. Тем не менее там не остывают головы у многих ястребов, – заметил собеседник. – Не исключаю, что до конца года может состояться и российско-китайский саммит на высшем уровне".

"Некоторые западные спикеры заявляли о том, что они совершили страшную ошибку – бросили Москву и Пекин в объятия друг друга", – добавил Дробницкий. Это фактически неверно – Россия еще с начала 2000-х залечивает раны в отношениях с КНР, нанесенные в советский период и в начале 1990-х, отметил эксперт. Но, добавил он, с точки зрения Запада "объятия" России и Китая представляют серьезную угрозу.

Похоже, что Соединенные Штаты и их союзники, которые все больше втягиваются в геополитическое противостояние с Китаем, стремятся восстановить отношения с Москвой и обезопасить тыл, отмечали эксперты, комментируя саммит Путин – Байден. В пользу этого может свидетельствовать и заявление Ангелы Меркель, которое прозвучало синхронно с разговором лидеров России и КНР. Страны Евросоюза должны обсуждать проблемы, которые имеются в отношениях с Россией, не между собой, а непосредственно с Москвой, призвала канцлер ФРГ, выступая на франко-германской парламентской ассамблее.

Елена Лексина, Ренат Абдуллин