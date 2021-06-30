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Голландский фрегат попался под горячую руку российских морских летчиков

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские истребители создали «небезопасные ситуации», пролетая слишком низко над фрегатом Evertsen в Черном море.

Об этом говорится на сайте минобороны Нидерландов. «Известия» в свою очередь отмечают, что фрегат Нидерландов Evertsen патрулирует Черное море с британским эсминцем HMS Defender, который организовал на днях провокацию в районе Крыма. 

«Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился по направлению к юго-востоку от Крыма», — отмечается в ведомстве. Российские самолеты, как утверждается, неоднократно пролетали на опасной высоте к фрегатам примерно с 15:30 до 20:30 мск.

На вооружении российских истребителей были бомбы и ракеты класса «воздух-поверхность», предназначенные для поражения цели с воздуха. После нескольких часов низких полетов российских самолетов возникли перебои с электронным оборудованием фрегата, отметили в минобороны Нидерландов.

Как добавляют в ведомстве, действия России нарушили право на свободное пользование морем. Также они идут вразрез с взаимными соглашениями, изложенными в договоре INCSEA, которыми предотвращаются небезопасные ситуации на море.

«Фрегат плавал в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никаких причин», — заявил командир корабля Джордж Пастур. Он назвал действия пилотов истребителей ВМС РФ безответственными и небезопасными на море.

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Страны
Великобритания
Нидерланды
Россия
Проекты
Type 45
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