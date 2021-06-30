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Известия.ru

Нидерланды обвинили ВКС РФ в создании «небезопасной ситуации» в Черном море

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Источник изображения: Фото: defensie.nl

Российские истребители создали «небезопасные ситуации», пролетая слишком низко над фрегатом Evertsen в Черном море. Об этом говорится во вторник, 29 июня, на сайте минобороны Нидерландов.

«Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился по направлению к юго-востоку от Крыма», — отмечается в ведомстве. Российские самолеты, как утверждается, неоднократно пролетали на опасной высоте к фрегатам примерно с 15:30 до 20:30 мск.

На вооружении российских истребителей были бомбы и ракеты класса «воздух-поверхность», предназначенные для поражения цели с воздуха. После нескольких часов низких полетов российских самолетов возникли перебои с электронным оборудованием фрегата, отметили в минобороны Нидерландов.

Как добавляют в ведомстве, действия России нарушили право на свободное пользование морем. Также они идут вразрез с взаимными соглашениями, изложенными в договоре INCSEA, которыми предотвращаются небезопасные ситуации на море.

«Фрегат плавал в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никаких причин», — заявил командир корабля Джордж Пастур. Он назвал действия пилотов истребителей ВМС РФ безответственными и небезопасными на море.

Глава минобороны Нидерландов Анк Бийлевельд-Схоутен также сочла действия России «безответственными». «Evertsen имел полное право идти в данном направлении. Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые также без необходимости увеличивают риск несчастных случаев. Нидерланды обратятся к России по этому поводу», — пообещала министр.

Фрегат Нидерландов Evertsen патрулирует Черное море с британским эсминцем HMS Defender.

23 июня Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы со стороны Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.

В минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через якобы территориальные воды Украины в соответствии с международном правом.

27 июня телерадиовещательная компания Би-би-си представила фрагменты из документов министерства обороны Соединенного Королевства, которые касаются прохода эсминца Defender вблизи Крыма. Папка была обнаружена на остановке общественного транспорта.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла обнаружение документов британского военного ведомства на остановке. По словам дипломата, Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия, однако «агенты 007 уже не те», а сами провокации становятся более грубыми и провальными.

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