Итоги MILEX–2021: комплексы «Тор-М2К» получили техническую базу в Республике Беларусь

В белорусской столице завершилась Международная выставка вооружений и военной техники «MILEX–2021».

Одной из самых популярных экспозиций выставки, прошедшей с 23 по 26 июня 2021 года в Минске, стала продукция российского Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Гостям выставки продемонстрировали зенитные ракетные комплексы семейства «Тор», комплекс средней дальности «Бук-М2Э», зенитную ракетную систему «Антей-4000», а также универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» и работу ряда новейших радиолокационных станций.

В рамках выставки представители Концерна провели встречи с потенциальными заказчиками, представителями зарубежных государственных структур и оборонных предприятий.

Важной частью программы работы российских специалистов в Минске стали переговоры с белорусской стороной по сервисному обслуживанию и модернизации средств ПВО, поставкам запасных частей и комплектующих, обучению эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

Представители холдинга «Алмаз-Антей» обсудили с белорусской стороной создание на территории Республики Беларусь сервисного центра для ремонта и обслуживания зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К» в интересах белорусского военного ведомства, и утвердили с коллегами схему кооперации в рамках проведения работ.

«Утвержденная схема кооперации является значимым этапом в сфере нашего сотрудничества с Министерством обороны Республики Беларусь и важнейшим шагом в деятельности концерна по созданию сервисного центра для ремонта и обслуживания зенитных ракетных комплексов «Тор» на территории наших партнеров», - заявил заместитель генерального директора Концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Согласно документу, часть работ по ремонту и обслуживанию боевых машин «Тор-М2К» будет выполняться на белорусской территории: для этих целей будет привлечены мощности 2566-го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения и Минского завода колесных тягачей.

С российской стороны в ремонтных работах примет участие Ижевский электромеханический завод «Купол» - оборонное предприятие, где были созданы и производятся по сегодняшний день комплексы, входящие в семейство высококлассных боевых машин «Тор».

Первые батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2К» поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011-2012 годах. К началу 2014 года в 120-й бригаде был сформирован зенитный ракетный дивизион «Тор-М2К» в составе трех батарей. В конце 2016 года российские комплексы поступили на вооружение 740-й зенитной ракетной бригады Республики Беларусь.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2К». Источник: ИЭМЗ «Купол»

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2К» - это одна из версий зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» разработки и производства Ижевского электромеханического завода «Купол». Его можно отличить, прежде всего, по колесному шасси. Комплекс предназначен для сухопутных войск, он защищает от ударов авиации, ракет и беспилотных летательных аппаратов на дистанциях до 15 километров и на высотах до 12 километров.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» осуществляет поставки своей продукции в Республику Беларусь и развивает кооперационные связи с Минском на основании межгосударственного договора о развитии военно-технического сотрудничества.