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РИА Новости

СМИ: Пакистан может принять участие в совместных с РФ учениях в Балтике

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Корабли Балтийского флота во время учений "Запад-2017". 16 сентября 2017
Корабли Балтийского флота во время учений "Запад-2017". 16 сентября 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. Корабль пакистанского флота PNS Zulfiqar вместе с российским ВМФ может принять участие в антипиратских учениях Arabian Monsoon 2021 в Балтийском море, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-морских силах Пакистана.

"Пакистанский корабль Zulfiqar примет участие в учениях Arabian Monsoon с российскими кораблями. (Судно прибудет) в Санкт-Петербург в период с 22 по 27 июля", – рассказал собеседник агентства.

По словам источника, учения в Балтийском море станут кульминацией визита пакистанского корабля в порт Санкт-Петербург.

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Россия
Проекты
Военные учения
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