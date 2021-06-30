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РИА Новости

Стали известны детали учений российских войск в Средиземном море

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Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" во время учений в Средиземном море
Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" во время учений в Средиземном море.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. ВМФ и ВКС России в ходе учений в Средиземном море отработали методы надводной и подводной разведки, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

"В рамках мероприятий боевой подготовки отработаны тактические приемы по ведению разведки надводной и подводной обстановки. Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38. Авиационное прикрытие действий сил флота обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34", – говорится в сообщении.

Также флот отразил условное воздушное нападение, а также на практике отработал действия расчетов и сил ПВО по отражению воздушных целей. Отдельное внимание уделялось беспилотникам.

Учебные полеты совершали истребители МиГ-31К, имеющие на вооружении гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22м3.

Маневры начались 25 июня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Кинжал БР
МиГ-31
Су-34
Су-35
Ту-22М
Проекты
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
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