«Орион» летит теснить Bayraktar

Россия навёрстывает упущенное на рынке боевой беспилотной авиации. Вчера, 28 июня, газета «Известия» сообщила о том, что «Рособоронэкспорт» начал продвигать на мировой оружейный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник «Орион-Э».

Известно, что «Рособоронэкспорт» совместно с компанией-разработчиком «Кронштадт» начал продвижение на мировой оружейный рынок беспилотного комплекса с летательным аппаратом «Орион» в ударном варианте, оснащённом универсальным комплексом вооружения. Уже получено «несколько инициативных заявок от потенциальных покупателей».

Опытный образец БПЛА «Орион» Источник изображения: vk.com/kronstadtgroup

Поставки экспортного «Ориона» могут начаться в конце этого или начале следующего года, когда компания «Кронштадт» откроет завод по производству беспилотников в Дубне. «Ожидается, что по соотношению показателей «цена — качество — интеллектуализация борта» российские ударные беспилотники «Орион-Э» станут одним из лучших предложений на рынке и будут «убийцами» таких конкурентов, как турецкий Bayraktar», — сообщили в редакции со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полёта (класс MALE). Максимальная взлётная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его «потолок» достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полёта со стандартной нагрузкой — 24 часа, скорость — до 200 км/ч.