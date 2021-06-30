На штаб-квартиру ВС Канады в Латвии потратили более 12 млн евро

В Риге на улице Крустбазницас построен штаб вооруженных сил Канады в Латвии. Здание обошлось в € 12 248 230 сообщили агентству LЕТА в Министерстве обороны Латвии.

Новое здание штаб-квартиры является крупнейшим проектом канадских военных сил за рубежом за последние десятилетия. Оно было спроектировано латвийской компанией Citrus Solutions, а его строительство курировал генеральный подрядчик ООО NewCom Construction. Строительство было начато два года назад. Обустройство здания и установка коммуникаций производились специалистами вооруженных сил Канады.

В здании многонационального штаба будут размещаться солдаты канадского контингента в Латвии (в настоящее время они находятся на территории объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии) а также другие военнослужащие размещенного в этой прибалтийской республике многонационального батальона НАТО.

В ходе церемонии открытия здания штаб-квартиры пост главы канадского контингента в Латвии занял полковник Жан-Франсуа Коден — заменив прежнего командующего, полковника Эрика Лафоре.

Eadaily напоминает, что батальон НАТО в Латвии возглавляется Канадой. В его рядах состоит более 1500 солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Они несут службу в Латвии на ротационной основе и участвуют в учениях с местными Национальными вооруженными силами.