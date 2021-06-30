В Минобороны рассказали о российских военных учениях в Средиземном море

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В ходе военных учений в Средиземном море отработаны приемы разведки надводной и подводной обстановки, "отражено" воздушное нападение противника, сообщает Минобороны России.

В учениях участвуют Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России.

"В рамках мероприятий боевой подготовки отработаны тактические приемы по ведению разведки надводной и подводной обстановки. Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38. Авиационное прикрытие действий сил флота обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34", - говорится в сообщении.

В отработке поисков противника участвовал противолодочный вертолет Ка-27, базирующийся на борту фрегата "Адмирал Макаров". Успешно выполнив учебно-боевые задачи, все самолеты благополучно вернулись на авиабазу Хмеймим.

"Также силы флота провели тренировку по отражению воздушного нападения. Отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - отметили в МО РФ.

Кроме того, в акватории Средиземного моря совершили учебные полеты самолеты МиГ-31К из состава новейшего ракетного комплекса "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22м3.

Учения стартовали 25 июня, в ходе них на Хмеймим с российских аэродромов специально перебазировались пара самолетов МиГ-31К и противолодочный Ил-38.

В ходе учений пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК и Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют "учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы" Хмеймима и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.