Грузовой корабль Dragon покинет МКС 6 июля

После месяца пребывания на орбите он вернется на Землю с 2,4 тонны грузов

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Отстыковка от Международной космической станции (МКС) грузового корабля Dragon компании SpaceX запланирована на 6 июля. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Отстыковка намечена на 6 июля в 11:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск), - отмечается на сайте ведомства. - "Dragon после месяца пребывания на орбите вернется на Землю с 2,4 тонны грузов со станции, в том числе результатами исследований, приводнившись в Атлантическом океане у побережья штата Флорида".

Корабль был запущен 3 июня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС. Стыковка была произведена 5 июня. Dragon доставил примерно 3,3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для серии научных экспериментов, оборудование, а также две новые панели солнечных батарей iROSA. Для их установки и развертывания двум членам экипажа станции - американцу Шейну Кимброу и французу Тома Песке потребовалось совершить три выхода в космос: 16 июня, 20 июня и 25 июня.

NASA намеревается переправить на Dragon на МКС еще четыре панели iROSA и завершить работы по их монтажу в 2022 году, что позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

29 июня от МКС должен отстыковаться в 19:25 мск другой грузовой корабль - Cygnus компании Northrop Grumman, у которой тоже заключен соответствующий контракт с NASA. В феврале он доставил на орбитальный комплекс более 3,6 тонны грузов, в частности, продовольствие и приборы для исследований. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы и, постепенно снижаясь, сгорит в плотных слоях атмосферы.

В настоящее время на МКС вахту несут, помимо Кимброу и Песке, россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.