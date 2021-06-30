МиГ-31К и Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем в рамках учений

Истребители МиГ-31К, способные нести гиперзвковые ракеты, и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем в рамках учений. Об этом 29 июня сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Военно-Морской Флот и Воздушно-космические силы РФ продолжают учения в восточной части Средиземного моря.

«В акватории Средиземного моря совершили учебные полеты самолеты МиГ-31К из состава новейшего ракетного комплекса «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3», — говорится в сообщении.

В рамках учений были отработаны тактические приемы по ведению разведки надводной и подводной обстановки. Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38. Авиационное прикрытие действий сил флота обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34. Кроме того, в поисковых действиях участвовал противолодочный вертолет Ка-27, базирующийся на борту фрегата «Адмирал Макаров».

Успешно выполнив учебно-боевые задачи, все самолеты благополучно вернулись на российскую авиабазу «Хмеймим», подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, силы флота провели тренировку по отражению воздушного нападения, отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в рамках учения, стартовавшего 25 июня, на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и противолодочного самолета Ил-38.

По замыслу учения, пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» и две подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», совместно с противолодочными самолетами Ту-142мк, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22м3 и самолетами МиГ-31К выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России «Тартус», сообщили в Минобороны.