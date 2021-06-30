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ЦАМТО

Корветы класса Ada ВМС Пакистана получат новое зенитное ракетное вооружение

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Облик корветов турецкого проекта MILGEM для ВМС Пакистана. Изображение с церемонии первой резки стали для начала строительства первого корвета на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи, 09.06.2020
Облик корветов турецкого проекта MILGEM для ВМС Пакистана. Изображение с церемонии первой резки стали для начала строительства первого корвета на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. (KSEW) в Карачи, 09.06.2020.
Источник изображения: кадр из передачи телеканала ASFAT

ЦАМТО, 29 июня. Военно-морские силы Пакистана, как утверждает Shepherd, приняли решение заменить зенитное ракетное вооружение строящихся корветов класса Ada (турецкий проект MILGEM).

Shepherd сообщает, что строительство последнего из четырех корветов для ВМС Пакистана началось на судостроительной верфи Karachi Shipyard and Engineering Works (KS&EW). На церемонии резки первой стали для последнего корабля серии, состоявшейся 15 июня, присутствовал начальник штаба ВМС адмирал Мухаммад Амджад Хан. При этом, как отмечает Shepherd, на мероприятии были представлены мультимедийные изображения корабля, отличные от предыдущих, с акцентом на изменение состава вооружения.

На более ранних видеоматериалах корветы класса Ada были представлены с ЗРК среднего радиуса действия HHQ-16/LY-80N производства China Aerospace Science and Technology Corporation (производная советского ЗРК "Бук"). Последний рендеринг пакистанского корвета не отображал РЛС управления огнем, связанную с HHQ-16, однако отчетливо была видна система компании MBDA "Альбатрос NG" и ее вертикальная пусковая установка с мягким пуском.

ВМС Пакистана ожидают, что первый из четырех новых корветов будет введен в строй в 2024 году. Это соответствует дате, упомянутой MBDA в пресс-релизе от марта 2021 года, когда компания получила первый заказ от неназванного инозаказчика на поставку корабельной системы ПВО "Альбатрос NG", являющейся вариантом увеличенной дальности семейства CAMM (Common Anti-air Modular Missile).

Пакистанский аналитик по вопросам обороны Усман Ансари заявил Shepherd, что, по его мнению, переход с китайских ракет на европейские не означает того, что ВМС Пакистана недовольны характеристиками ЗРК HHQ-16. Это лишь констатация того факта, что ВМС Пакистана не могут зависеть только от одного поставщика (к примеру, комплексами HHQ-16 будут вооружены все четыре заказанные в Китае для ВМС Пакистана многоцелевых фрегата Type-054A).

Еще одним важным фактором для перехода с китайских зенитных ракет на европейские может быть значительная экономия веса без ущерба для характеристик или даже их улучшение. Ракета CAMM-ER имеет большую дальность действия, чем китайская ЗУР комплекса HHQ-16, при значительно меньшей массе (160 кг против 650 кг для китайской ракеты).

По информации Shepherd, системами "Альбатрос NG" будут оснащены все четыре корвета. Первые два строятся на Стамбульской военно-морской верфи в Турции, а вторая пара – в Карачи. Корабли должны быть поставлены ВМС Пакистана в период с 2023 по 2025 гг. Shephard Defense Insight оценивает стоимость каждого корвета в 250 млн. долл.

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