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Второй универсальный десантный корабль Marado вошел в состав ВМС Южной Кореи

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Оригинал взят у коллеги dambiev вo Второй универсальный десантный корабль Marado вошел в состав ВМС Южной Кореи

28 июня 2021 года на военно-морской базе ВМС Южной Кореи в Чинхэгу (провинция Кёнсан-Намдо) состоялась церемония ввода в состав южнокорейских военно-морских сил второго универсального десантного корабля (УДК) LPH 6112 Marado. Корабль был заложен на верфи Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) в городе Пусан 28 апреля 2017 года, спущен на воду 14 мая 2018 года.

Корабль имеет размеры: длина - 199 метров, ширина - 31 метр. Водоизмещение 14000 тонн (пустой), и 18000 тонн (полный). Имеет доковую камеру для Десантно-гусеничных машин-амфибий (AAV7) и Десантных катеров на воздушной подушке LCAC. Под авианосной палубой расположен ангар. Вместимость: 720 десантников, 400 членов команды, 10 танков, 10 грузовиков, 7 машин AAV, 10 вертолетов UH-60, и два катера LCAC либо 4 катера LCAS. Системы самообороны: зенитно-ракетный комплекс ASMD (21 пусковая установка), зенитно-артиллерийский комплекс Goalkeeper (2 семиствольных 30 мм установки). Рассматривается возможность базирования на "Токто" самолетов F-35B. Скорость максимальная - до 22 узлов, крейсерская 18 узлов. Дальность плавания 10 тыс. миль. Мощность дизельной ГЭУ 30,6 МВт (4 установки SEMT Pielstick 16 PC 2,5). Навигационная РЛС: AN/SPS-95K. Стоимость контракта на его постройку составила 380 млн долларов США.

Со стороны bmpd укажем, что, хотя УДК LPH 6112 Marado впервые вышел в море на испытания в мае 2019 года, однако в итоге ввод его в строй затянулся более чем на два года из-за задержек с поставкой и интеграцией части радиоэлектронного вооружения, в чстности израильского многофункционального радиолокационного комплекса IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR.

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Страны
Израиль
США
Южная Корея
Продукция
F-35B
UH-60
Компании
ELTA
IAI
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