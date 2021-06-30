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Le Figaro (Франция): Украина и США начали учения в Черном море

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Церемония открытия учений Sea Breeze в Херсонской области
Церемония открытия учений Sea Breeze в Херсонской области.
Источник изображения: © REUTERS, Press service of the Ukrainian Naval Forces/Handout via REUTERS

Крупнейшие по числу стран учения Sea Breeze 2021 стартовали в Черном море, в том самом районе, где на прошлой неделе произошел инцидент с британским кораблем. Некоторые читатели хотят учений НАТО в «украинских» водах Крыма. Но другие предостерегают, что такие провокации стран НАТО добром не кончатся.

Учения Sea Breeze 2021 будут проходить до 10 июля, в них примут участие около 5000 военных и порядка 30 кораблей из примерно тридцати стран, в том числе членов НАТО. Соединенные Штаты планируют использовать эту возможность, чтобы проверить в деле свой эсминец USS Ross, он примет участие в развертывании союзного флота НАТО.

По словам командующего украинским флотом Алексея Неижпапы, для Киева эти учения направлены на поддержание стабильности и мира в черноморском регионе.

Комментарии читателей

frederic combes

Разве не в этом районе началась Первая мировая война? С английской экспедицией на Дарданеллы, ставшей горькой и смертельной неудачей для Британской империи? И в которой уже участвовали турки и Россия! (Автор явно путает Крымскую войну 1853-1855 годов и Первую мировую 1914-1918 годов, когда Британия в союзе с Россией воевала против Турции и пыталась взять под контроль черноморские проливы в ходе неудачной операции на Галлиполийском полуострове - прим. ред.).

anonyme

Учения будут считаться успешными, если они будут проведены в украинских водах вдоль побережья Крыма. Если НАТО не пустят в украинские воды возле Крыма, это означает, что НАТО признало отделение Крыма. В этом случае НАТО теряет лицо. КОНЕЦ НАТО!!!

breton_bretonnant

Надеюсь, что в следующем году союзники проведут десантные учения в Крыму.

farabale

Непростительная ошибка США. Они должны покинуть Украину.

PASCAL RENDU- MOSCOU

Напомним, что в Крыму было два референдума о независимости. В первом в 1991 году, проведенном раньше, чем на Украине, более 90% избирателей проголосовали за присоединение к России. В результате Крым получил Конституцию, пост премьер-министра, а затем с 1994 по 1995 год - президента Автономной Республики Крым. Неужели киевские зеленые человечки, упразднившие этот пост в 1995 году, стерли историю демократии? Кому нужны три референдума о независимости, когда всем остальным бывшим республикам СССР для обретения независимости потребовался всего один референдум? Почему такое исключение для Крыма? Просто потому, что Вашингтон хотел отобрать у россиян стратегическую военно-морскую базу в Севастополе в ходе двух последовавших друг за другом революций, "оранжевой" и "Майдана". Теперь, по сути, в проливе между Крымом и Россией воды российские с одной стороны и с другой. Жаль, что никто не упоминает такой статус территориальных вод.

Tati Danielle

Я хотел бы знать, будут ли американцы терпеть российско-кубинские учения в международных водах между Кубой и Майами.

javal_de_la_javel

Похоже, господин Путин считал, что демократические страны позволят действовать таким образом на Украине! Правда, мы реагируем поздно, потому что мы следуем закону и демократическим принципам (было бы хорошо найти способы действовать быстрее), но мы реагируем. И, в конце концов, всегда побеждают демократии.

henriavignon

Могу предположить, что Россия и Куба начнут военные учения в Мексиканском заливе.

Gleux

Лондон, который отрицал факт обстрела со стороны России, утверждает, что его корабль совершал "мирный проход через украинские территориальные воды". Кадры подтверждаются BBC на видео и изображениях, опубликованных российской береговой охраной, но Лондон продолжает отрицать… Что касается мирного прохода: это, безусловно, была пропагандистская акция, а также отработка сбора информации о военной обороне. Я бы сказал, что это также угроза силового удара. Кроме того, в этих зонах "мирный проход" запрещен. И хотя британцы считают Россию страной, оккупирующей Крым, оккупация распространяется и на территориальные воды государства-оккупанта. Согласно закону вооруженного конфликта, оккупант может принимать меры для обеспечения "общественного порядка и безопасности" на оккупированной территории, включая ее территориальные воды. Великобритания не может рассматривать Россию как оккупирующую Крым державу и в то же время отказывать ей в правах, вытекающих из этого статуса.


Редакция

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