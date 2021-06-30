"Ужас и кошмар". Зачем Россия проверяла боеготовность систем ПВО в Крыму

В Крыму на фоне натовских учений Sea Breeze проверили боеготовность расчетов С-400. В фире радио Sputnik ситуацию прокомментировали крымский политический эксперт Владимир Джаралла и военный эксперт Дмитрий Корнев.

В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев.

По его словам, контрольными целями для комплексов ПВО С-400 в ходе проверки выступали истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты.

"Экипажи самолетов и вертолетов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова", – сказал Алексей Рулев.

Он отметил, что авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу ПВО Крыма. В свою очередь боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" провели по целям электронные пуски (без фактической стрельбы).

Накануне в северо-западной части Черного моря начались учения Sea Breeze, в которых участвуют 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32-х стран НАТО, а также Украины. Как отметили в Минобороны РФ, за маневрами будут следить силы и средства Черноморского флота.

В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла высказал мнение, что учения Североатлантического альянса близ российских границ представляют реальную угрозу.

"Учения НАТО, проходящие на территории Украины в координации с украинской армией, являются непосредственной угрозой России, поскольку там отрабатываются планы по нанесению ударов и захвату Крыма, а также в стратегическом плане – это ожидание так называемого дня Х, предполагающего вторжение со стороны Украины на территорию России. Идет отработка переброски войск, изучение будущего театра военных действий в координации с ВСУ. Военные готовятся к тому, что для обычного человека выглядит как какой-то ужас и кошмар. И в этих условиях Россия реагирует соответствующим образом", – сказал Владимир Джаралла.

Военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, со своей стороны, отметил, что проверка российской системы противовоздушной обороны именно в этот период оправданна.

"Любые маневры стран НАТО, любых других стран у российских границ – это хороший повод для того, чтобы проверить работу системы обороны в практически боевых условиях, когда рядом корабли, самолеты совершают маневры, близкие к боевым. Кроме того, момент демонстрации присутствует как в маневрах – это демонстрация силы со стороны стран НАТО, так и в адекватных действиях противостоящей стороны. То, что приведены в боевую готовность и работают, пускай и в учебно-боевом режиме, наши системы ПВО, будет обнаружено той стороной, и это от нас своеобразный сигнал. Кроме того, это очередная проверка наших систем, тем более, если были изменения в штатном составе боевых частей, которые развернуты в Крыму. Это еще один повод поучиться и провести проверку", – отметил Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik.