"Ужас и кошмар". Зачем Россия проверяла боеготовность систем ПВО в Крыму

В Крыму на фоне натовских учений Sea Breeze проверили боеготовность расчетов С-400. В фире радио Sputnik ситуацию прокомментировали крымский политический эксперт Владимир Джаралла и военный эксперт Дмитрий Корнев.
В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) капитан второго ранга Алексей Рулев.
По его словам, контрольными целями для комплексов ПВО С-400 в ходе проверки выступали истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты.
"Экипажи самолетов и вертолетов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова", – сказал Алексей Рулев.
Он отметил, что авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу ПВО Крыма. В свою очередь боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" провели по целям электронные пуски (без фактической стрельбы).
Накануне в северо-западной части Черного моря начались учения Sea Breeze, в которых участвуют 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32-х стран НАТО, а также Украины. Как отметили в Минобороны РФ, за маневрами будут следить силы и средства Черноморского флота.
В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла высказал мнение, что учения Североатлантического альянса близ российских границ представляют реальную угрозу.
Военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, со своей стороны, отметил, что проверка российской системы противовоздушной обороны именно в этот период оправданна.