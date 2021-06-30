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Российская газета

Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси

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Источник изображения: rg.ru

"Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси​​​. Это мы наблюдаем в последнее время", - об этом после встречи в Минске с президентом Александром Лукашенко, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, есть традиционные вызовы и угрозы, например, международный терроризм и связанный с ним экстремизм. А также есть угрозы новые, о которых нужно говорить и это в том числе - кибербезопасность. Ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Поэтому необходимо объединять усилия. Они обменялись с президентом Лукашенко мнениями и впечатлениями по этим вопросам.

"Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают. Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против этих вызовов и угроз", - отметил Патрушев.

Он также рассказал, что на консультациях Советов безопасности России и Беларуси, которые пройдут во вторник и в среду в Минске, речь пойдет в основном о гибридных войнах, а также о региональной и международной безопасности.


Иван Егоров

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Кибербезопасность
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1 комментарий
№1
30.06.2021 07:16
"Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть"
Похоже взято из советских речей, но забыли подкорректировать
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