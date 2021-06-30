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Вертолётоносец Marado пополнил южнокорейский флот

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Источник изображения: warspot.ru

Флот Республики Корея пополнился вторым вертолётоносцем. Вчера, 28 июня, на военно-морской базе ВМС Южной Кореи в Чинхэгу (провинция Кёнсан-Намдо) состоялась церемония принятия в боевой состав корабля LPH 6112 Marado.

Официально LPH 6112 Marado будет числиться в составе южнокорейского флота как универсальный десантный корабль, но неофициально его называют вертолётоносцем. Кроме того, корабли типа Dokdo потенциально рассматриваются как носители истребителей F-35B.

Церемония ввода в состав флота корабля LPH 6112 Marado

Marado был построен относительно быстро. Церемония резки стали для вертолётоносца прошла в ноябре 2016 года, в апреле 2017 года состоялась официальная закладка корабля, а в мае 2018 Marado был спущен на воду. Всего для южнокорейских ВМС планировалось построить три вертолётоносца типа Dokdo, но заказ сократили до двух единиц. Первый универсальный десантный корабль типа Dokdo был принят на вооружение ещё в 2007 году.

Длина LPH 6112 Marado составляет 199 м, ширина — 31 м. Полное водоизмещение корабля достигает 19 000 т, максимальная скорость — 23 узла. Экипаж вертолётоносца будет насчитывать 300 человек, кроме того, на корабле могут разместиться 720 десантников с транспортными средствами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
F-35B
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