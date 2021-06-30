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ЦАМТО

Группа Leonardo поставила новый поисково-спасательный вертолет HH-139B ВВС Италии

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Вертолет HH-139A (военное обозначение AW139) ВВС Италии. Экспозиция Международного аэрокосмического салона Farnborough 2012. Источник: theaviationist.com.

ЦАМТО, 29 июня. Группа Leonardo сообщила о состоявшейся на предприятии в Верджате (Италия) в присутствии министра обороны Италии Лоренцо Герини и начальника штаба ВВС Италии генерала Альберто Россо церемонии принятия на вооружение ВВС страны нового вертолета HH-139B.

HH-139B – специально разработанный для ВВС Италии вариант вертолета AW-139, который будет использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая проведение поисково-спасательных операций, пожаротушение, перехват малоскоростных объектов.

Первый вертолет HH-139B совершил посадку на базе 15-го авиакрыла 1-й авиабригады специальных операций (Червия) 30 ноября 2020 года после его передачи группой Leonardo тремя днями ранее. В задачи 15-го авиакрыла входит поиск и спасение экипажей самолетов и вертолетов, потерпевших крушение в мирное время (SAR – Search And Rescue), а также поиск и эвакуация выживших с территории противника в ходе кризисов и военных операций (C/SAR – Combat SAR). Кроме того, в мирное время на машины возлагается обязанность проведения гражданских поисково-спасательных операций, экстренной медицинской эвакуации, реагирования на стихийные бедствия, оказания гуманитарной помощи.

В общей сложности для оснащения летных групп и поисково-спасательных центров, расположенных на территории Италии (Дечимоманну, Трапани, Джоя-дель-Колле и Пратика-ди-Маре), до конца 2021 года будет поставлено 17 вертолетов HH-139B.

Новая версия HH-139B обладает рядом технических улучшений, которые расширяют ее возможности и повышают гибкость реагирования на чрезвычайные ситуации. В частности, версия "B" оборудована двойной лебедкой, которая увеличивает надежность системы и безопасность во время операций эвакуации, а также консолью управления, позволяющей лучше управлять бортовым оборудованием при поиске выживших.

Кроме того, максимальный взлетный вес вертолета возрос с 6800 кг до 7000 кг, что позволило увеличить грузоподъемность. Вертолет оснащен обновленным пакетом авионики последнего поколения и бортовыми датчиками (включая систему автоматической идентификация судов и лидар для обнаружения препятствий OPLS, который улучшает возможности идентификации и ухода от столкновения с препятствиями).

HH-139B будут применяться совместно с шестью вертолетами HH-101A и 13 HH-139A.

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Страны
Италия
Продукция
AW-139
Компании
Leonardo
Проекты
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Медицина
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