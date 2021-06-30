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Интерфакс-АВН

В странах Балтии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

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Один из четырех впервые прибывших на эстонскую авиабазу Эмари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing - ВАР) истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й гру
Один из четырех впервые прибывших на эстонскую авиабазу Эмари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing - ВАР) истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка ВВС Италии. Самолет имеет итальянский бортовой номер 32-07 (серийный номер AL-07, американский военный номер 14-5108, итальянский военный номер MM7357). 30.04.2021.
Источник изображения: НАТО

Таллин. 29 июня. ИНТЕРФАКС - В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы во вторник стартовали двухдневные учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy, основной целью которых является отработка безопасности воздушного пространства Балтии.

Ключевая роль на учениях отводится ВВС Эстонии и авиабазе Эмари (Amari), сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

На учениях, которые проводятся три раза в год, отрабатываются процедуры связи и контроля, а также различные процедуры обеспечения безопасности полетов. Будут отрабатываться действия в случае потери связи, сопровождение самолетов, обнаружение медленно движущихся самолетов и поисково-спасательные операции.

Помимо базирующихся в эстонском Эмари и литовском Шауляе итальянских и испанских истребителей, в учениях примут участие финские, немецкие, польские, испанские и турецкие летчики. В общей сложности задействовано более 20 самолетов. В небе над Балтийским морем будет находиться самолет дальнего обнаружения и управления воздушным пространством НАТО AWACS E-3.

"Команда Объединенного центра управления воздушными операциями UEDem, принимающая страна Эстония и другие страны-участницы в очередной раз составили сложную учебную программу, объединяющую наш персонал воздушного наблюдения с союзниками и партнерами в условиях сложной среды", - рассказал командующий Объединенным центром управления воздушными операциями НАТО генерал-лейтенант Клаус Хаберсетцер (Klaus Habersetzer).

По его словам, "регулярное обучение и сотрудничество с нашими региональными союзниками и партнерами необходимы для обеспечения эффективной защиты Балтийского региона".

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