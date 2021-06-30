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Российская газета

В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze

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Источник изображения: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Десятки единиц боевой техники, включая 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-С" приняли участие в учебной проверке на территории Крыма. Тренировки сил ПВО начались на фоне стартовавших в северо-западной части Черного моря учений стран НАТО Sea Breeze-2021. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В это же время в учебной проверке на территории Крыма и акватории Черного моря задействованы самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Средства противовоздушной обороны российских военных провели проверку готовности своих дежурных сил. При этом военные отрабатывали действия в максимально затрудненных для себя условиях.

"Авиация выполняла задачу, как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО, - говорится в сообщении. - Боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям".

Учения военнослужащих 17 стран, входящих в северо-атлантический альянс начались 28 июня. В маневрах участвует 5 тысяч военных и 72 единицы боевой техники, включая 40 самолетов и 32 корабля. Помимо стран НАТО к учениям привлечены военнослужащие еще 15 стран. Участники будут отрабатывать боевые действия на суше и на море, высадку десанта на побережье, возможности противолодочной, противокорабельной и противовоздушной борьбы.


Сергей Винник (Симферополь)

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-27
Ми-8
С-400 Триумф
Су-24
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Су-27
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