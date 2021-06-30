Вездеходы "Торнадо-У" усилили одно из соединений ЦВО

Семь вездеходов нового поколения "Торнадо-У" с колесной формулой 6х6 поступили в дислоцированное в Республике Тыва горное соединение. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В настоящее время эти транспортные средства проходят так называемую подконтрольную эксплуатацию, после завершения которой они пополнят парк отдельной мотострелковой бригады.

Как ожидается, техника пройдет обкатку на трассах полигона Кара-Хаак, подготовленных для совершенствования навыков вождения в сложных условиях местности при различных погодных условиях.

Грузовики этого семейства относятся к наиболее современным представителям отечественной военной автомобильной техники и имеют ряд особенностей, в частности капотные каркасно-панельные трехместные кабины с усиленным бронированием. Такая защита выдерживает бронебойные пули калибра 7,62 мм, выпущенные из автомата Калашникова с расстояния пять-десять метров.

Полная масса - 30000 кг, при этом вес груза составляет 16000 кг. Мощность устанавливаемых шестицилиндровых многотопливных дизельных двигателей - 440 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

Автомобили обладают внушительной проходимостью, например глубина преодолеваемого брода достигает 1,8 м.

В мае текущего года "Торнадо-У" приняли участие в параде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Алексей Моисеев